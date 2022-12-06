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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 лис, 2022 22:01
novichok написав:посетитель
Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити
відділення 52, Оболонь.
Чомусь завжди забуваю що укргазу клієнти не потрібні.Менше клієнтів - менше проблем.На горячке сказали що гроши безпосередньо з карти в касі знімати можно.Чому касир відмовляється це робити їм похвсеодно.Дії касира вони цитую "не коментують", з'ясовуйте з нею що вона мала наувазі коли послала нахер )). Підсумок - вирішуйте все з касиром.Занавес .
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Додано: Пон 21 лис, 2022 22:31
посетитель написав: novichok написав:посетитель
Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити
відділення 52, Оболонь.
Чомусь завжди забуваю що укргазу клієнти не потрібні.Менше клієнтів - менше проблем.На горячке сказали що гроши безпосередньо з карти в касі знімати можно.Чому касир відмовляється це робити їм похвсеодно.Дії касира вони цитую "не коментують", зясовуйте з нею що вона мала наувазі коли послала нахер )). Підсумок - вирішуйте все з касиром.Занавес .
В укргазе какая-то запоздалая реакция на крутильщиков. Они сейчас обязательно уточняют, что это за деньги. Отправляют к менеджеру, там я так понимаю смотрят по выписке откуда баблишко зашло на валютный прозапас.Если это с депозита, то делают заяву на выдачу готивки и в кассу.
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lara_08
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Додано: Пон 21 лис, 2022 22:57
lara_08 написав:
Если это с депозита, то делают заяву на выдачу готивки и в кассу.
Три черги відстоювать каса-менеджер(краще черга в ЖЕКу)-каса,а якщо гроші не с депозиту?
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novichok
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Додано: Пон 21 лис, 2022 23:17
lara_08 написав:
:(
посетитель написав: novichok написав:посетитель
Ви, якщо можна, вкажіть відділення, щоб бува на нього не потрапити
відділення 52, Оболонь.
Чомусь завжди забуваю що укргазу клієнти не потрібні.Менше клієнтів - менше проблем.На горячке сказали що гроши безпосередньо з карти в касі знімати можно.Чому касир відмовляється це робити їм похвсеодно.Дії касира вони цитую "не коментують", зясовуйте з нею що вона мала наувазі коли послала нахер )). Підсумок - вирішуйте все з касиром.Занавес .
В укргазе какая-то запоздалая реакция на крутильщиков. Они сейчас обязательно уточняют, что это за деньги. Отправляют к менеджеру, там я так понимаю смотрят по выписке откуда баблишко зашло на валютный прозапас.Если это с депозита, то делают заяву на выдачу готивки и в кассу.
так якби ж воно на усіх відділеннях так було то ще можно якось зрозуміти.Єдина процедура, хоча теж дибільна.Але ж як з'ясувалося на одних відділеннях можно сразу в касі знімати, а на іншому чомусь категорично тільки через операціоніста, до якого черга дві години з не гарантованим результатом і перспективою повторити процедуру наступного дня.
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Додано: Чет 01 гру, 2022 20:07
А ніхто, часом, не в курсі, як можна побачити реальний курс, за яким проведена операція в валюті по гривневій картці? Коли одночасно в "роботі" кілька операцій, залишок не дуже допомагає.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 10:35
Підскажіть, як краще перекинути 100К грн з альфи в Укргазбанк з мінімальними затратами без варіанту зняття кешу в альфі. Є прозапас в укргазі і пакетна карта і хамон в альфі, додатки обох банків
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motosmile
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Додано: Вів 06 гру, 2022 10:43
motosmile написав:
Підскажіть, як краще перекинути 100К грн з альфи в Укргазбанк з мінімальними затратами без варіанту зняття кешу в альфі. Є прозапас в укргазі і пакетна карта і хамон в альфі, додатки обох банків
CЕПом звичайно ж. Менше нiж за годину буде у газбанку. На минулому тижнi так зробив. Тiльки треба правильне призначення платежу для прозапасу написати (особливо якщо у вас прозапасiв > одного), бо там зарахування проходить вiдповiдно до особового рахунку вказаного саме у призначеннi а IBAN у вас однаковий для усiх гривневих прозапасiв.
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Alien
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Додано: Вів 06 гру, 2022 13:09
Alien написав: motosmile написав:
Підскажіть, як краще перекинути 100К грн з альфи в Укргазбанк з мінімальними затратами без варіанту зняття кешу в альфі. Є прозапас в укргазі і пакетна карта і хамон в альфі, додатки обох банків
CЕПом звичайно ж. Менше нiж за годину буде у газбанку. На минулому тижнi так зробив. Тiльки треба правильне призначення платежу для прозапасу написати (особливо якщо у вас прозапасiв > одного), бо там зарахування проходить вiдповiдно до особового рахунку вказаного саме у призначеннi а IBAN у вас однаковий для усiх гривневих прозапасiв.
т.е. если гривневый прозапас - один - то достаточно просто продублировать его IBAN в назначении платежа и всьо?
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flysoulfly
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Додано: Вів 06 гру, 2022 13:29
flysoulfly я б уточнив у відділенні або на ГЛ. Сума не маленька і якщо зависне на рахунку "до з'ясування" то позитивних емоцій це точно не додасть. Мені свого часу у відділенні роздрукували папірець і сказали дотримуватись того шаблону що там був. Там текст на поповнення субрахунку 2620*****.***101.980. це для першої картки. Пізніше відкрив другу у неї те саме лише замість 101 - 102. Без цього боюсь що кошти можуть зависнути. Тому я б не ризикував а якщо немає де отримати ці номери - відправив по вашому методу тестово 1 грн. Якщо дійде тоді вже по повній. А як ні - шукати номери' субрахунку
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Alien
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Додано: Вів 06 гру, 2022 13:40
Alien написав:flysoulfly
я б уточнив у відділенні або на ГЛ. Сума не маленька і якщо зависне на рахунку "до з'ясування" то позитивних емоцій це точно не додасть. Мені свого часу у відділенні роздрукували папірець і сказали дотримуватись того шаблону що там був. Там текст на поповнення субрахунку 2620*****.***101.980. це для першої картки. Пізніше відкрив другу у неї те саме лише замість 101 - 102. Без цього боюсь що кошти можуть зависнути. Тому я б не ризикував а якщо немає де отримати ці номери - відправив по вашому методу тестово 1 грн. Якщо дійде тоді вже по повній. А як ні - шукати номери' субрахунку
Дякую за інфу!
кароч, мож мне проще/спокойнее 4 раза р2р прислать на прозапас, как обычно
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flysoulfly
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