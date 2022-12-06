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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 14:03

Re: Укргазбанк

  Alien написав:2620*****.***101.980
от у мене цей текст був у назві рахунків в застосунку
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:50

  flysoulfly написав:
  Alien написав:flysoulfly я б уточнив у відділенні або на ГЛ. Сума не маленька і якщо зависне на рахунку "до з'ясування" то позитивних емоцій це точно не додасть. Мені свого часу у відділенні роздрукували папірець і сказали дотримуватись того шаблону що там був. Там текст на поповнення субрахунку 2620*****.***101.980. це для першої картки. Пізніше відкрив другу у неї те саме лише замість 101 - 102. Без цього боюсь що кошти можуть зависнути. Тому я б не ризикував а якщо немає де отримати ці номери - відправив по вашому методу тестово 1 грн. Якщо дійде тоді вже по повній. А як ні - шукати номери' субрахунку

Дякую за інфу!

кароч, мож мне проще/спокойнее 4 раза р2р прислать на прозапас, как обычно

Додатком альфи чи укргазу? Комісія є?
motosmile
 
Повідомлень: 541
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 16:40

  motosmile написав:
  flysoulfly написав:
  Alien написав:flysoulfly я б уточнив у відділенні або на ГЛ. Сума не маленька і якщо зависне на рахунку "до з'ясування" то позитивних емоцій це точно не додасть. Мені свого часу у відділенні роздрукували папірець і сказали дотримуватись того шаблону що там був. Там текст на поповнення субрахунку 2620*****.***101.980. це для першої картки. Пізніше відкрив другу у неї те саме лише замість 101 - 102. Без цього боюсь що кошти можуть зависнути. Тому я б не ризикував а якщо немає де отримати ці номери - відправив по вашому методу тестово 1 грн. Якщо дійде тоді вже по повній. А як ні - шукати номери' субрахунку

Дякую за інфу!

кароч, мож мне проще/спокойнее 4 раза р2р прислать на прозапас, как обычно

Додатком альфи чи укргазу? Комісія є?
ясно, що не укргаза :)
(за альфу - спросіть на їхній гілці, про саме альфу я давно не компенгаген )
flysoulfly
 
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  #<1 ... 69707172
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