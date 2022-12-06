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Укргазбанк
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Додано: Вів 06 гру, 2022 14:03
Alien написав:
2620*****.***101.980
от у мене цей текст був у назві рахунків в застосунку
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Додано: Вів 06 гру, 2022 15:50
flysoulfly написав: Alien написав:flysoulfly
я б уточнив у відділенні або на ГЛ. Сума не маленька і якщо зависне на рахунку "до з'ясування" то позитивних емоцій це точно не додасть. Мені свого часу у відділенні роздрукували папірець і сказали дотримуватись того шаблону що там був. Там текст на поповнення субрахунку 2620*****.***101.980. це для першої картки. Пізніше відкрив другу у неї те саме лише замість 101 - 102. Без цього боюсь що кошти можуть зависнути. Тому я б не ризикував а якщо немає де отримати ці номери - відправив по вашому методу тестово 1 грн. Якщо дійде тоді вже по повній. А як ні - шукати номери' субрахунку
Дякую за інфу!
кароч, мож мне проще/спокойнее 4 раза р2р прислать на прозапас, как обычно
Додатком альфи чи укргазу? Комісія є?
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Додано: Вів 06 гру, 2022 16:40
motosmile написав: flysoulfly написав: Alien написав:flysoulfly
я б уточнив у відділенні або на ГЛ. Сума не маленька і якщо зависне на рахунку "до з'ясування" то позитивних емоцій це точно не додасть. Мені свого часу у відділенні роздрукували папірець і сказали дотримуватись того шаблону що там був. Там текст на поповнення субрахунку 2620*****.***101.980. це для першої картки. Пізніше відкрив другу у неї те саме лише замість 101 - 102. Без цього боюсь що кошти можуть зависнути. Тому я б не ризикував а якщо немає де отримати ці номери - відправив по вашому методу тестово 1 грн. Якщо дійде тоді вже по повній. А як ні - шукати номери' субрахунку
Дякую за інфу!
кароч, мож мне проще/спокойнее 4 раза р2р прислать на прозапас, как обычно
Додатком альфи чи укргазу? Комісія є?
ясно, що не укргаза
(за альфу - спросіть на їхній гілці, про саме альфу я давно не компенгаген )
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Додано: Вів 06 гру, 2022 17:37
Alien написав:flysoulfly
я б уточнив у відділенні або на ГЛ. Сума не маленька і якщо зависне на рахунку "до з'ясування" то позитивних емоцій це точно не додасть. Мені свого часу у відділенні роздрукували папірець і сказали дотримуватись того шаблону що там був. Там текст на поповнення субрахунку 2620*****.***101.980. це для першої картки. Пізніше відкрив другу у неї те саме лише замість 101 - 102. Без цього боюсь що кошти можуть зависнути. Тому я б не ризикував а якщо немає де отримати ці номери - відправив по вашому методу тестово 1 грн. Якщо дійде тоді вже по повній. А як ні - шукати номери' субрахунку
Начебто, якщо карта одна, то кошти дійдуть і без субрахунку у призначенні, але довше. Я не ризикував, і завжди вказував субрахунок. І, до речі, так, у застосунку його, начебто, не видно.
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Додано: Вів 06 гру, 2022 17:39
flysoulfly написав: motosmile написав:
Додатком альфи чи укргазу? Комісія є?
ясно, що не укргаза
Чому, власне, не укргаза. У ньому досить пристойно тягнучка працює. Комісію не бере. Лімітів не знаю, не переводив багато.
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