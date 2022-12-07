RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 18:36

  M-Audio написав:А ніхто, часом, не в курсі, як можна побачити реальний курс, за яким проведена операція в валюті по гривневій картці? Коли одночасно в "роботі" кілька операцій, залишок не дуже допомагає.

Якщо ніхто не знає відповіді на це питання, спробую зайти з іншого боку: які взагалі є засоби, щоб подивитись на історію операцій та кожну з них окремо? Я знаю такі:
- історія операцій, що відображається у застосунку (не містить додаткових деталей);
- історія повідомлень про транзакції (непогано, що вона є, але там не може бути інформації на час списання, тільки авторизація);
- "виписка", яку можна замовити через застосунок (взагалі смішна річ, бо не відображає майже геть нічого).

Що ще є, що я не перерахував?
M-Audio
 
Повідомлень: 2715
З нами з: 23.03.11
Подякував: 527 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:58

  J написав:если субщет не указывали то они зачисляли на прозапас №1

Ну разумеется, ведь речь идёт о том когда гривневый счёт в банке с картой один, совсем один! Как они могли зачислить ещё куда-то? :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 10447
З нами з: 14.06.13
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1138 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 70717273
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (722)
07.12.2022 19:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.