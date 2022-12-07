Якщо ніхто не знає відповіді на це питання, спробую зайти з іншого боку: які взагалі є засоби, щоб подивитись на історію операцій та кожну з них окремо? Я знаю такі:
- історія операцій, що відображається у застосунку (не містить додаткових деталей);
- історія повідомлень про транзакції (непогано, що вона є, але там не може бути інформації на час списання, тільки авторизація);
- "виписка", яку можна замовити через застосунок (взагалі смішна річ, бо не відображає майже геть нічого).
Що ще є, що я не перерахував?