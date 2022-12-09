|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 гру, 2022 18:36
M-Audio написав:
А ніхто, часом, не в курсі, як можна побачити реальний курс, за яким проведена операція в валюті по гривневій картці? Коли одночасно в "роботі" кілька операцій, залишок не дуже допомагає.
Якщо ніхто не знає відповіді на це питання, спробую зайти з іншого боку: які взагалі є засоби, щоб подивитись на історію операцій та кожну з них окремо? Я знаю такі:
- історія операцій, що відображається у застосунку (не містить додаткових деталей);
- історія повідомлень про транзакції (непогано, що вона є, але там не може бути інформації на час списання, тільки авторизація);
- "виписка", яку можна замовити через застосунок (взагалі смішна річ, бо не відображає майже геть нічого).
Що ще є, що я не перерахував?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2718
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 гру, 2022 19:58
J написав:
если субщет не указывали то они зачисляли на прозапас №1
Ну разумеется, ведь речь идёт о том когда гривневый счёт в банке с картой один, совсем один! Как они могли зачислить ещё куда-то?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10448
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 1138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 гру, 2022 21:22
Vorlon написав: flysoulfly написав:
а практикой подтверждено ли, что именно тут он нафиг не нужен для недолгого получения СЕПом?
Ну раз я пишу, то наверное да, не так ли? Лично переводил .
не, ну один человек подтвердил - 5 коп,
10 человек - эт полтинник целый
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1245
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 529 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:50
Шановні,підкажіть . Не клієнт банку, але хочу покласти сюди пару тисяч гривень на вільний депо, типу еко гаманець. Як краще зайти сюди, яку картку відкрити, щоб і вхід і вихід коштів назовні був без комісій
Востаннє редагувалось 1finanсier
в П'ят 09 гру, 2022 11:08, всього редагувалось 2 разів.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 510
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:59
Підкажіть, валюту можна знімати одразу в касі без походу до операціоністів? Чи це залежить від того, звідки знімати (поточний, ПроЗапас, Економ)?
Раніше забирав з Економу сходу в касі, без картки, за паспортом.
Для поточного і ПроЗапасу так само можна?
Чи це ще залежить від місцевих звичаїв конкретного відділення?
-
Rebel
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 08.12.09
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:44
1finanсier написав:
Шановні,підкажіть . Не клієнт банку, але хочу покласти сюди пару тисяч гривень на вільний депо, типу еко гаманець. Як краще зайти сюди, яку картку відкрити, щоб і вхід і вихід коштів назовні був без комісій
Здається, безкоштовного виходу з гривневої картки немає
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2718
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|