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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

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Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 18:36

  M-Audio написав:А ніхто, часом, не в курсі, як можна побачити реальний курс, за яким проведена операція в валюті по гривневій картці? Коли одночасно в "роботі" кілька операцій, залишок не дуже допомагає.

Якщо ніхто не знає відповіді на це питання, спробую зайти з іншого боку: які взагалі є засоби, щоб подивитись на історію операцій та кожну з них окремо? Я знаю такі:
- історія операцій, що відображається у застосунку (не містить додаткових деталей);
- історія повідомлень про транзакції (непогано, що вона є, але там не може бути інформації на час списання, тільки авторизація);
- "виписка", яку можна замовити через застосунок (взагалі смішна річ, бо не відображає майже геть нічого).

Що ще є, що я не перерахував?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 19:58

  J написав:если субщет не указывали то они зачисляли на прозапас №1

Ну разумеется, ведь речь идёт о том когда гривневый счёт в банке с картой один, совсем один! Как они могли зачислить ещё куда-то? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:22

  Vorlon написав:
  flysoulfly написав:а практикой подтверждено ли, что именно тут он нафиг не нужен для недолгого получения СЕПом?

Ну раз я пишу, то наверное да, не так ли? Лично переводил .
не, ну один человек подтвердил - 5 коп,
10 человек - эт полтинник целый :D :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:50

Re: Укргазбанк

Шановні,підкажіть . Не клієнт банку, але хочу покласти сюди пару тисяч гривень на вільний депо, типу еко гаманець. Як краще зайти сюди, яку картку відкрити, щоб і вхід і вихід коштів назовні був без комісій
Востаннє редагувалось 1finanсier в П'ят 09 гру, 2022 11:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:59

Re: Укргазбанк

Підкажіть, валюту можна знімати одразу в касі без походу до операціоністів? Чи це залежить від того, звідки знімати (поточний, ПроЗапас, Економ)?
Раніше забирав з Економу сходу в касі, без картки, за паспортом.
Для поточного і ПроЗапасу так само можна?
Чи це ще залежить від місцевих звичаїв конкретного відділення?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:44

  1finanсier написав:Шановні,підкажіть . Не клієнт банку, але хочу покласти сюди пару тисяч гривень на вільний депо, типу еко гаманець. Як краще зайти сюди, яку картку відкрити, щоб і вхід і вихід коштів назовні був без комісій

Здається, безкоштовного виходу з гривневої картки немає
M-Audio
 
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