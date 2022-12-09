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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 гру, 2022 18:36
M-Audio написав:
А ніхто, часом, не в курсі, як можна побачити реальний курс, за яким проведена операція в валюті по гривневій картці? Коли одночасно в "роботі" кілька операцій, залишок не дуже допомагає.
Якщо ніхто не знає відповіді на це питання, спробую зайти з іншого боку: які взагалі є засоби, щоб подивитись на історію операцій та кожну з них окремо? Я знаю такі:
- історія операцій, що відображається у застосунку (не містить додаткових деталей);
- історія повідомлень про транзакції (непогано, що вона є, але там не може бути інформації на час списання, тільки авторизація);
- "виписка", яку можна замовити через застосунок (взагалі смішна річ, бо не відображає майже геть нічого).
Що ще є, що я не перерахував?
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M-Audio
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Додано: Сер 07 гру, 2022 19:58
J написав:
если субщет не указывали то они зачисляли на прозапас №1
Ну разумеется, ведь речь идёт о том когда гривневый счёт в банке с картой один, совсем один! Как они могли зачислить ещё куда-то?
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Vorlon
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Додано: Сер 07 гру, 2022 21:22
Vorlon написав: flysoulfly написав:
а практикой подтверждено ли, что именно тут он нафиг не нужен для недолгого получения СЕПом?
Ну раз я пишу, то наверное да, не так ли? Лично переводил .
не, ну один человек подтвердил - 5 коп,
10 человек - эт полтинник целый
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flysoulfly
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:50
Шановні,підкажіть . Не клієнт банку, але хочу покласти сюди пару тисяч гривень на вільний депо, типу еко гаманець. Як краще зайти сюди, яку картку відкрити, щоб і вхід і вихід коштів назовні був без комісій
Востаннє редагувалось 1finanсier
в П'ят 09 гру, 2022 11:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:59
Підкажіть, валюту можна знімати одразу в касі без походу до операціоністів? Чи це залежить від того, звідки знімати (поточний, ПроЗапас, Економ)?
Раніше забирав з Економу сходу в касі, без картки, за паспортом.
Для поточного і ПроЗапасу так само можна?
Чи це ще залежить від місцевих звичаїв конкретного відділення?
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Rebel
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 11:44
1finanсier написав:
Шановні,підкажіть . Не клієнт банку, але хочу покласти сюди пару тисяч гривень на вільний депо, типу еко гаманець. Як краще зайти сюди, яку картку відкрити, щоб і вхід і вихід коштів назовні був без комісій
Здається, безкоштовного виходу з гривневої картки немає
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M-Audio
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 12:10
Rebel написав:
Підкажіть, валюту можна знімати одразу в касі без походу до операціоністів? Чи це залежить від того, звідки знімати (поточний, ПроЗапас, Економ)?
Раніше забирав з Економу сходу в касі, без картки, за паспортом.
Для поточного і ПроЗапасу так само можна?
Чи це ще залежить від місцевих звичаїв конкретного відділення?
залежить від місцевих звичаїв конкретного відділення.З досвіду .Там на відділеннях хто во что гаразд.На одному можно три години просидіти - видача виключно тільки через операціоністку, а на іншому прямо в касі без проблем.На питання на горячей лінії шо за хрєнь у вас на відділеннях діється, якось же система якась повинна бути, відповідь одна - розбирайтеся з відділенням самі.На всіх відділеннях по різному.
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 16:10
M-Audio написав: 1finanсier написав:
Шановні,підкажіть . Не клієнт банку, але хочу покласти сюди пару тисяч гривень на вільний депо, типу еко гаманець. Як краще зайти сюди, яку картку відкрити, щоб і вхід і вихід коштів назовні був без комісій
Здається, безкоштовного виходу з гривневої картки немає
Да, только тратить на оплаты.
Или - как когда-то давно
предлагали в отделении, но сильно затянуто по времени:
можно открыть самый короткий депозит и к нему карту (не помню тарифный план) со снятием без комиссии. Но я не знаю, будет ли сейчас
без комиссии перечисление с ПроЗапаса на гривнедепо.
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:47
1finanсier написав:
Шановні,підкажіть . Не клієнт банку, але хочу покласти сюди пару тисяч гривень на вільний депо, типу еко гаманець. Як краще зайти сюди, яку картку відкрити, щоб і вхід і вихід коштів назовні був без комісій
ніби карток з безкоштовним виходом вже немає, навіть сеп. Хоча 10% ніби нормально на Екогаманці.
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 20:11
Rebel написав:
Підкажіть, валюту можна знімати одразу в касі без походу до операціоністів? Чи це залежить від того, звідки знімати (поточний, ПроЗапас, Економ)?
Раніше забирав з Економу сходу в касі, без картки, за паспортом.
Для поточного і ПроЗапасу так само можна?
Чи це ще залежить від місцевих звичаїв конкретного відділення?
Знімав позавчора 3-місячний валютний депо з Про-Запасу прямо в касі з картки без проблем. Дніпро, відділення в центрі.
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