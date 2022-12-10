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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 21:49

Re: Укргазбанк

Striker написав:
  Rebel написав:Підкажіть, валюту можна знімати одразу в касі без походу до операціоністів? Чи це залежить від того, звідки знімати (поточний, ПроЗапас, Економ)?
Раніше забирав з Економу сходу в касі, без картки, за паспортом.
Для поточного і ПроЗапасу так само можна?
Чи це ще залежить від місцевих звичаїв конкретного відділення?

Знімав позавчора 3-місячний валютний депо з Про-Запасу прямо в касі з картки без проблем. Дніпро, відділення в центрі.
Картки физической или виртуальной?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:10

Кащей, з фізичної.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:38

  Striker написав:Кащей, з фізичної.

іменної чи миттєвої, а може таки з токена у Г-Пеї? :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 19:40

Re: Укргазбанк

Ніхто цього не знає
Investor_K
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