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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 гру, 2022 21:49
Striker написав: Rebel написав:
Підкажіть, валюту можна знімати одразу в касі без походу до операціоністів? Чи це залежить від того, звідки знімати (поточний, ПроЗапас, Економ)?
Раніше забирав з Економу сходу в касі, без картки, за паспортом.
Для поточного і ПроЗапасу так само можна?
Чи це ще залежить від місцевих звичаїв конкретного відділення?
Знімав позавчора 3-місячний валютний депо з Про-Запасу прямо в касі з картки без проблем. Дніпро, відділення в центрі.
Картки физической или виртуальной?
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Кащей
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:10
Кащей, з фізичної.
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Striker
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:38
Striker написав:Кащей
, з фізичної.
іменної чи миттєвої, а може таки з токена у Г-Пеї?
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Додано: Суб 10 гру, 2022 19:40
Ніхто цього не знає
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Додано: Нед 11 гру, 2022 15:03
Подскажите, как выводим свои из гривневой ПроЗапас без спонсорства ?
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ВIВ
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Додано: Нед 11 гру, 2022 19:01
ВIВ написав:
Подскажите, как выводим свои из гривневой ПроЗапас без спонсорства ?
Які у вас є продукти від банку
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sens
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Додано: Нед 11 гру, 2022 23:37
sens написав: ВIВ написав:
Подскажите, как выводим свои из гривневой ПроЗапас без спонсорства ?
Які у вас є продукти від банку
Пока кроме Прозапаса ничего
Вроде раньше через приложение было бесплатно, сейчас уже нет?
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ВIВ
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Додано: Нед 11 гру, 2022 23:51
ВIВ написав: sens написав: ВIВ написав:
Подскажите, как выводим свои из гривневой ПроЗапас без спонсорства ?
Які у вас є продукти від банку
Пока кроме Прозапаса ничего
Вроде раньше через приложение было бесплатно, сейчас уже нет?
С весны где-то платный выход с прозапаса при отправке СЭП через приложение
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lara_08
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Додано: Пон 12 гру, 2022 00:17
ВIВ написав: sens написав: ВIВ написав:
Подскажите, как выводим свои из гривневой ПроЗапас без спонсорства ?
Які у вас є продукти від банку
Пока кроме Прозапаса ничего
Вроде раньше через приложение было бесплатно, сейчас уже нет?
С Прозапаса официального всё уже с комисом (сєп, р2р). Если суммы серьезные на вывод, то как выше написали конвертационный депо или на покупки тратить.
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sergia
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