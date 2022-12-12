|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 гру, 2022 08:07
С зарплатной старт драйв сєп бесплатный.
-
andreyiskra
-
-
- Повідомлень: 1296
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 гру, 2022 14:50
ВIВ написав:
Подскажите, как выводим свои из гривневой ПроЗапас без спонсорства ?
В відділенні мені перекидали на економку безплатно
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3711
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 гру, 2022 15:01
wolt450 написав: ВIВ написав:
Подскажите, как выводим свои из гривневой ПроЗапас без спонсорства ?
В відділенні мені перекидали на економку безплатно
шоб шо? - лише щоб дати зняти без коміссії ?
давно це було?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1261
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 гру, 2022 15:49
flysoulfly написав: wolt450 написав: ВIВ написав:
Подскажите, как выводим свои из гривневой ПроЗапас без спонсорства ?
В відділенні мені перекидали на економку безплатно
шоб шо? - лише щоб дати зняти без коміссії ?
давно це було?
щоб зняти.
півтора місяця тому
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3711
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор