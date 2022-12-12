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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 08:07

Re: Укргазбанк

С зарплатной старт драйв сєп бесплатный.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1296
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:50

  ВIВ написав:Подскажите, как выводим свои из гривневой ПроЗапас без спонсорства ?

В відділенні мені перекидали на економку безплатно
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3711
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 387 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 15:01

  wolt450 написав:
  ВIВ написав:Подскажите, как выводим свои из гривневой ПроЗапас без спонсорства ?

В відділенні мені перекидали на економку безплатно
шоб шо? - лише щоб дати зняти без коміссії ?
давно це було?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 13.01.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 15:49

  flysoulfly написав:
  wolt450 написав:
  ВIВ написав:Подскажите, как выводим свои из гривневой ПроЗапас без спонсорства ?

В відділенні мені перекидали на економку безплатно
шоб шо? - лише щоб дати зняти без коміссії ?
давно це було?

щоб зняти.
півтора місяця тому
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3711
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 387 раз.
 
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  #<1 ... 72737475
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Укргазбанк (744)
12.12.2022 15:49
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