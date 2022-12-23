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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

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Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 08:07

Re: Укргазбанк

С зарплатной старт драйв сєп бесплатный.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1304
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:50

  ВIВ написав:Подскажите, как выводим свои из гривневой ПроЗапас без спонсорства ?

В відділенні мені перекидали на економку безплатно
wolt450
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Повідомлень: 3711
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 15:01

  wolt450 написав:
  ВIВ написав:Подскажите, как выводим свои из гривневой ПроЗапас без спонсорства ?

В відділенні мені перекидали на економку безплатно
шоб шо? - лише щоб дати зняти без коміссії ?
давно це було?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1273
З нами з: 13.01.09
Подякував: 540 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 15:49

  flysoulfly написав:
  wolt450 написав:
  ВIВ написав:Подскажите, как выводим свои из гривневой ПроЗапас без спонсорства ?

В відділенні мені перекидали на економку безплатно
шоб шо? - лише щоб дати зняти без коміссії ?
давно це було?

щоб зняти.
півтора місяця тому
wolt450
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Повідомлень: 3711
З нами з: 07.12.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 388 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:12

  wolt450 написав:
  flysoulfly написав:
  wolt450 написав:quote="5516442:ВIВ
Подскажите, как выводим свои из гривневой ПроЗапас без спонсорства ?


В відділенні мені перекидали на економку безплатно
шоб шо? - лише щоб дати зняти без коміссії ?
давно це було?

щоб зняти.
півтора місяця тому

:shock:
простапразниккакойта
flysoulfly
 
Повідомлень: 1273
З нами з: 13.01.09
Подякував: 540 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 15:46

Re: Укргазбанк

Подскажите, как пополнить карту ПроЗапас по номеру без комиссии?
reef
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 28.08.07
Подякував: 184 раз.
Подякували: 181 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 гру, 2022 17:59

  reef написав:Подскажите, как пополнить карту ПроЗапас по номеру без комиссии?
р2р вхід без комісії
посетитель
 
Повідомлень: 557
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 11:34

Re: Укргазбанк

Застосунок сьогодні тупить неймовірно ... :(
V2
4
 
Повідомлень: 7782
З нами з: 03.07.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 1297 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 08:54

Карточный курс

Народ, а по какому курсу проходят покупки в долларах на гривневом прозапасе сейчас? В интернете нахожу 37.3 это правда?
mi3
 
Повідомлень: 7
З нами з: 08.04.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:35

  mi3 написав:Народ, а по какому курсу проходят покупки в долларах на гривневом прозапасе сейчас? В интернете нахожу 37.3 это правда?


Примерно 37,45 ещё с августа месяца. а что здесь удивительного?:)
бульбик
 
Повідомлень: 793
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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  #<1 ... 72737475
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