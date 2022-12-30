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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:28
бульбик написав: mi3 написав:
Народ, а по какому курсу проходят покупки в долларах на гривневом прозапасе сейчас? В интернете нахожу 37.3 это правда?
Да, ничего в принципе. Просто нужно сделать большую покупку на али и думаю чем оплатить. Обычно райфом пользуюсь и на 5-10 долларах вообще пофиг. А сейчас ради интереса глянул, а у них что-то около 38,6 судя по выписке.так что газмяс будет вариантом.
Примерно 37,45 ещё с августа месяца. а что здесь удивительного?:)
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:35
mi3
Зверніть увагу, що вони одразу блокують більше: десь відсотків на 10-15, а при списанні за кілька днів повертають різницю між курсом блокування та списання, тому закинути треба більше.
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3
Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:40
сумма вчерашнего p2p на гривнепрозапас до сих пор не доступна на карте, хотя какая-то кривая проводка полдня видна в приложухе.
супер
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