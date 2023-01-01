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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:28

  бульбик написав:
  mi3 написав:Народ, а по какому курсу проходят покупки в долларах на гривневом прозапасе сейчас? В интернете нахожу 37.3 это правда?

Да, ничего в принципе. Просто нужно сделать большую покупку на али и думаю чем оплатить. Обычно райфом пользуюсь и на 5-10 долларах вообще пофиг. А сейчас ради интереса глянул, а у них что-то около 38,6 судя по выписке.так что газмяс будет вариантом.

Примерно 37,45 ещё с августа месяца. а что здесь удивительного?:)
mi3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:35

mi3
Зверніть увагу, що вони одразу блокують більше: десь відсотків на 10-15, а при списанні за кілька днів повертають різницю між курсом блокування та списання, тому закинути треба більше.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:40

сумма вчерашнего p2p на гривнепрозапас до сих пор не доступна на карте, хотя какая-то кривая проводка полдня видна в приложухе.
супер

P.S.
стала доступна через 32 часа
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 17:39

Re: Укргазбанк

Колеги, завтра хочу почати «стосунки» з Укргазом.
Підкажіть, який механізм. Приходжу, відкриваю рахунок (яку картку вибрати) і кладу у касі 100 тис?
Або відкриваю рахунок, встановлюю додаток і далі можна через якісь термінали закинути.
Який алгоритм дій для найбільш оптимізації витрат? Щоб без комісії покласти гривні і потім, маю надію, без комісії зняти долари.
Буду щиро вдячний за консультацію
evgr
 
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