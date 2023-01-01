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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:28
бульбик написав: mi3 написав:
Народ, а по какому курсу проходят покупки в долларах на гривневом прозапасе сейчас? В интернете нахожу 37.3 это правда?
Да, ничего в принципе. Просто нужно сделать большую покупку на али и думаю чем оплатить. Обычно райфом пользуюсь и на 5-10 долларах вообще пофиг. А сейчас ради интереса глянул, а у них что-то около 38,6 судя по выписке.так что газмяс будет вариантом.
Примерно 37,45 ещё с августа месяца. а что здесь удивительного?:)
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mi3
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:35
mi3
Зверніть увагу, що вони одразу блокують більше: десь відсотків на 10-15, а при списанні за кілька днів повертають різницю між курсом блокування та списання, тому закинути треба більше.
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klug
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3
Додано: П'ят 30 гру, 2022 13:40
сумма вчерашнего p2p на гривнепрозапас до сих пор не доступна на карте, хотя какая-то кривая проводка полдня видна в приложухе.
супер
P.S.
стала доступна через 32 часа
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flysoulfly
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Додано: Нед 01 січ, 2023 17:39
Колеги, завтра хочу почати «стосунки» з Укргазом.
Підкажіть, який механізм. Приходжу, відкриваю рахунок (яку картку вибрати) і кладу у касі 100 тис?
Або відкриваю рахунок, встановлюю додаток і далі можна через якісь термінали закинути.
Який алгоритм дій для найбільш оптимізації витрат? Щоб без комісії покласти гривні і потім, маю надію, без комісії зняти долари.
Буду щиро вдячний за консультацію
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evgr
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Додано: Нед 01 січ, 2023 19:55
evgr написав:
Колеги, завтра хочу почати «стосунки» з Укргазом.
Підкажіть, який механізм. Приходжу, відкриваю рахунок (яку картку вибрати) і кладу у касі 100 тис?
Або відкриваю рахунок, встановлюю додаток і далі можна через якісь термінали закинути.
Який алгоритм дій для найбільш оптимізації витрат? Щоб без комісії покласти гривні і потім, маю надію, без комісії зняти долари.
Буду щиро вдячний за консультацію
Відкрити прозапас доларовий і гривневий.І щоб двічи не ходити на гривневий відразу покласти в касі гроши(через операціоніста).Прямо у відділенні скачати застосунок екобанка, перевірити наявність в ньому відкритих прозапасів.Якщо все нормально то можно спокійно домой йти і там відкривати депозит в застосунку, можно і прямо у відділені.Депозит відкривається до 16-45.
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в Нед 01 січ, 2023 19:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 01 січ, 2023 19:56
evgr
Відкриваєте ProЗапас у гривні та валюті. Просите зробити платіжку на поповнення рахунку і поповнюєте його у касі. Можуть пручатися і казати, щоб дали картку касирці і вона поповнить - не ведіться, бо кошти будуть доступні для відкриття депо аж на наступний день. Якщо у Вас кошти десь на рахунку у іншому банку, то і картки, і депозити можна відкривати у застосунку. Щоб зареєструватися без візиту до відділення необхідна буде Дія. А далі просто кинути на рахунок СЕПом.
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