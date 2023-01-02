Ещё один совет, о котором забыли:
После открытия депозита в приложении не забудьте отключить автоматическую пролонгацию депозита.
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Додано: Нед 01 січ, 2023 22:57
Ещё один совет, о котором забыли:
После открытия депозита в приложении не забудьте отключить автоматическую пролонгацию депозита.
Додано: Пон 02 січ, 2023 09:41
Re: Укргазбанк
Спасибо, да, такая уловка сейчас у всех. Только ПБ ещё исхитряется закрыть возможность снять эту галочку в первые два месяца трехмесячного депо.
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