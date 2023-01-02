RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:57

  evgr написав:Дякую за Ваші поради! Тепер все зрозуміло.

Зняти кошти з рахунку по завершенню - без комісії? Гроші падають на валютну картку, і потім в касі можна отримати (так-так, у цій гілці читав, що у кожного відділення свої «забобони» щодо процедури видачі).

Ещё один совет, о котором забыли:
После открытия депозита в приложении не забудьте отключить автоматическую пролонгацию депозита.
lara_08
 
Повідомлень: 560
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 09:41

Re: Укргазбанк

Спасибо, да, такая уловка сейчас у всех. Только ПБ ещё исхитряется закрыть возможность снять эту галочку в первые два месяца трехмесячного депо.
evgr
 
Повідомлень: 14
З нами з: 29.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 74757677
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lamal, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2381)
02.01.2023 11:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.