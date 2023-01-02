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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

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Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:57

  evgr написав:Дякую за Ваші поради! Тепер все зрозуміло.

Зняти кошти з рахунку по завершенню - без комісії? Гроші падають на валютну картку, і потім в касі можна отримати (так-так, у цій гілці читав, що у кожного відділення свої «забобони» щодо процедури видачі).

Ещё один совет, о котором забыли:
После открытия депозита в приложении не забудьте отключить автоматическую пролонгацию депозита.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 09:41

Re: Укргазбанк

Спасибо, да, такая уловка сейчас у всех. Только ПБ ещё исхитряется закрыть возможность снять эту галочку в первые два месяца трехмесячного депо.
evgr
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:03

Колеги, чи є обмеження кількості відкритих за місяць конверт-депо в укргазі (в межах загального ліміту в 100К, звісно)?
Просто сума буде заходити частинами, ось і гадаю, чи відкривати депо щойно, як прийде частка, чи дочекатись вже повної суми й відкрити один депо?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:39

замовлення

Підкажіть з практики: чи потрібно замовляти валюту по закінченню депо в дол (Київ) чи зараз у відділеннях в столиці з цим проблем нема і валюта завжди є для клієнтів?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:46

  dr_morgenstern написав:Колеги, чи є обмеження кількості відкритих за місяць конверт-депо в укргазі (в межах загального ліміту в 100К, звісно)?
Просто сума буде заходити частинами, ось і гадаю, чи відкривати депо щойно, як прийде частка, чи дочекатись вже повної суми й відкрити один депо?
теоретично нібито немає.Практично не перевіряв.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:47

  Sergion написав:Підкажіть з практики: чи потрібно замовляти валюту по закінченню депо в дол (Київ) чи зараз у відділеннях в столиці з цим проблем нема і валюта завжди є для клієнтів?
треба.Може комусь везло без замовлення, але це лотерея. Краще замовляти.
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:01

  Sergion написав:Підкажіть з практики: чи потрібно замовляти валюту по закінченню депо в дол (Київ) чи зараз у відділеннях в столиці з цим проблем нема і валюта завжди є для клієнтів?

З практики, Київ, Ахматової...,видавали вже 3 рази,без попереднього замовлення,відділення без генератора
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:04

  novichok написав:
  Sergion написав:Підкажіть з практики: чи потрібно замовляти валюту по закінченню депо в дол (Київ) чи зараз у відділеннях в столиці з цим проблем нема і валюта завжди є для клієнтів?

З практики, Київ, Ахматової...,видавали вже 3 рази,без попереднього замовлення,відділення без генератора

Тобто видавали навіть якщо і електрики нема?У нас сказали якщо електрики немає не приходить, так як все одно нічого не видадуть.
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