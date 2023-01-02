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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 січ, 2023 22:57
evgr написав:
Дякую за Ваші поради! Тепер все зрозуміло.
Зняти кошти з рахунку по завершенню - без комісії? Гроші падають на валютну картку, і потім в касі можна отримати (так-так, у цій гілці читав, що у кожного відділення свої «забобони» щодо процедури видачі).
Ещё один совет, о котором забыли:
После открытия депозита в приложении не забудьте отключить автоматическую пролонгацию депозита.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 09:41
Спасибо, да, такая уловка сейчас у всех. Только ПБ ещё исхитряется закрыть возможность снять эту галочку в первые два месяца трехмесячного депо.
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evgr
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:03
Колеги, чи є обмеження кількості відкритих за місяць конверт-депо в укргазі (в межах загального ліміту в 100К, звісно)?
Просто сума буде заходити частинами, ось і гадаю, чи відкривати депо щойно, як прийде частка, чи дочекатись вже повної суми й відкрити один депо?
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dr_morgenstern
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:39
Підкажіть з практики: чи потрібно замовляти валюту по закінченню депо в дол (Київ) чи зараз у відділеннях в столиці з цим проблем нема і валюта завжди є для клієнтів?
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Sergion
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:46
dr_morgenstern написав:
Колеги, чи є обмеження кількості відкритих за місяць конверт-депо в укргазі (в межах загального ліміту в 100К, звісно)?
Просто сума буде заходити частинами, ось і гадаю, чи відкривати депо щойно, як прийде частка, чи дочекатись вже повної суми й відкрити один депо?
теоретично нібито немає.Практично не перевіряв.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:47
Sergion написав:
Підкажіть з практики: чи потрібно замовляти валюту по закінченню депо в дол (Київ) чи зараз у відділеннях в столиці з цим проблем нема і валюта завжди є для клієнтів?
треба.Може комусь везло без замовлення, але це лотерея. Краще замовляти.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:01
Sergion написав:
Підкажіть з практики: чи потрібно замовляти валюту по закінченню депо в дол (Київ) чи зараз у відділеннях в столиці з цим проблем нема і валюта завжди є для клієнтів?
З практики, Київ, Ахматової...,видавали вже 3 рази,без попереднього замовлення,відділення без генератора
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novichok
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:04
novichok написав: Sergion написав:
Підкажіть з практики: чи потрібно замовляти валюту по закінченню депо в дол (Київ) чи зараз у відділеннях в столиці з цим проблем нема і валюта завжди є для клієнтів?
З практики, Київ, Ахматової...,видавали вже 3 рази,без попереднього замовлення,відділення без генератора
Тобто видавали навіть якщо і електрики нема?У нас сказали якщо електрики немає не приходить, так як все одно нічого не видадуть.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:18
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я мав на увазі, що за відсутності електрики відділення не працює
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Додано: Пон 02 січ, 2023 14:32
novichok написав:посетитель
я мав на увазі, що за відсутності електрики відділення не працює
Ааа, зрозуміло.У них напевно ніде немає відділень з генераторами.
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