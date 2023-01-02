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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 січ, 2023 14:38
посетитель написав: novichok написав:посетитель
я мав на увазі, що за відсутності електрики відділення не працює
Ааа, зрозуміло.У них напевно ніде немає відділень з генераторами.
напевно вам не дуже потрібні відділення з генератором
раз ви досі не знаєте їхні адреси
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Додано: Пон 02 січ, 2023 15:09
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Додано: Пон 02 січ, 2023 15:37
novichok написав:
https://ukrgasbank.com/chergovi/
Прикольний список.В списку є, а по факту немає ))
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Додано: Пон 02 січ, 2023 15:39
посетитель написав: novichok написав:
https://ukrgasbank.com/chergovi/
Прикольний список.В списку є, а по факту немає ))
для того і форум, пишіть, де немає
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Додано: Пон 02 січ, 2023 15:41
посетитель написав: novichok написав:
https://ukrgasbank.com/chergovi/
Прикольний список.В списку є, а по факту немає ))
за новорічну ніч список став більшим
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