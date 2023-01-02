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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 14:38

  посетитель написав:
  novichok написав:посетитель
я мав на увазі, що за відсутності електрики відділення не працює

Ааа, зрозуміло.У них напевно ніде немає відділень з генераторами.

напевно вам не дуже потрібні відділення з генератором
раз ви досі не знаєте їхні адреси
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:09

Відділення з генератором

https://ukrgasbank.com/chergovi/
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:37

  novichok написав:https://ukrgasbank.com/chergovi/

Прикольний список.В списку є, а по факту немає ))
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:39

  посетитель написав:
  novichok написав:https://ukrgasbank.com/chergovi/

Прикольний список.В списку є, а по факту немає ))

для того і форум, пишіть, де немає
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 15:41

  посетитель написав:
  novichok написав:https://ukrgasbank.com/chergovi/

Прикольний список.В списку є, а по факту немає ))

за новорічну ніч список став більшим :)
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З нами з: 19.01.08
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