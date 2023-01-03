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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 09:37
Re: Укргазбанк
evgr, уточніть у контакт-центрі. Скоріше за все, треба буде відвідати відділення і перестворити профіль інтернет-банкінгу.
Додано: Вів 03 січ, 2023 09:43
Howl
Вчора ще протягом дня зв'язався з кол-центром, вони казали про необхідність написати заяву на переналаштування профілю у додатку. Одразу перепитав у консультантки у відділенні - "ні-ні, нічого не треба, у нас дуже глючить додаток, за день-два має запрацювати". Можливо, їй було просто ліньки щось робити другого січня )
Зайду в ініше відділення сьогодні. Дякую.
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