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Обслуговування в українських
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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980>

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Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 09:37

Re: Укргазбанк

evgr, уточніть у контакт-центрі. Скоріше за все, треба буде відвідати відділення і перестворити профіль інтернет-банкінгу.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 09:43

Howl
Вчора ще протягом дня зв'язався з кол-центром, вони казали про необхідність написати заяву на переналаштування профілю у додатку. Одразу перепитав у консультантки у відділенні - "ні-ні, нічого не треба, у нас дуже глючить додаток, за день-два має запрацювати". Можливо, їй було просто ліньки щось робити другого січня )
Зайду в ініше відділення сьогодні. Дякую.
evgr
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 11:13

Re: Укргазбанк

  evgr написав:Можливо, їй було просто ліньки щось робити другого січня )
Можливо, вона й не знає що таке можна зробити )
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 12:16

Howl А що Вона може зробити? Вона - лише ретранслює інфу. Прийдуть програмери - все зроблять.
svmasha30
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Повідомлення Додано: Вів 03 січ, 2023 17:58

Re: Укргазбанк

svmasha30, у каждого банка всё по разному. В одном банке могут сделать это и менеджеры в отделении, в другом техотдел удалённо...
В данному случае клиенту необходимо обратится в отделение и там подать письменное обращение, чтобы перенастроили профиль.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 04 січ, 2023 10:39

  Howl написав:svmasha30,
В данному случае клиенту необходимо обратится в отделение и там подать письменное обращение

Вот за это я особенно люблю Газ :D
sergia
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 11:41

Навіяло з Альфи... У мене в Газбанку була віртуальна валютна картка якою я не користувався жодного разу, і її через деякий час без попередження закрили під час війни.
Це нормальна практика?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 11:47

Re: Укргазбанк

sergia написав:У мене в Газбанку була віртуальна валютна картка якою я не користувався жодного разу, і її через деякий час без попередження закрили під час війни.
Це нормальна практика?

Так.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 12:01

  Zochan написав:
sergia написав:У мене в Газбанку була віртуальна валютна картка якою я не користувався жодного разу, і її через деякий час без попередження закрили під час війни.
Це нормальна практика?

Так.

дивно, раніше жалілися, що вже закриті картки за терміном дії все одно світилися як діючі :mrgreen:
sergia
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 12:30

  sergia написав:
  Zochan написав:
sergia написав:У мене в Газбанку була віртуальна валютна картка якою я не користувався жодного разу, і її через деякий час без попередження закрили під час війни.
Це нормальна практика?

Так.

дивно, раніше жалілися, що вже закриті картки за терміном дії все одно світилися як діючі :mrgreen:

Там у банках iснують два типи KPI - у одного пiдроздiлу кiлькiсть емiтованих карток, а у iншого кiлькiсть активних карток (тобто карток протягом року по яким була хоча б одна "клiєнтська" операцiя). От в залежностi вiд того у якого з пiдроздiлу зараз "критичнi днi" - банк або масово починає закривати картки, або нав'язувати клiєнтам непотрiбнi картки, або обзвонювати клiєнтiв з пропозицiями зробити у найближчi днi хоч якусь видаткову операцiю. Якраз на днях телефонували з цього приводу глибоко-поличнi #лайно та пумба та анонсувала закриття "карток без руху" - "Алла на прiзвисько Сенс".
Alien
 
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