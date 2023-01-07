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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 січ, 2023 09:37
Re: Укргазбанк
evgr, уточніть у контакт-центрі. Скоріше за все, треба буде відвідати відділення і перестворити профіль інтернет-банкінгу.
Додано: Вів 03 січ, 2023 09:43
Howl
Вчора ще протягом дня зв'язався з кол-центром, вони казали про необхідність написати заяву на переналаштування профілю у додатку. Одразу перепитав у консультантки у відділенні - "ні-ні, нічого не треба, у нас дуже глючить додаток, за день-два має запрацювати". Можливо, їй було просто ліньки щось робити другого січня )
Зайду в ініше відділення сьогодні. Дякую.
Додано: Вів 03 січ, 2023 11:13
Re: Укргазбанк
Додано: Вів 03 січ, 2023 12:16
Howl А що Вона може зробити? Вона - лише ретранслює інфу. Прийдуть програмери - все зроблять.
Додано: Вів 03 січ, 2023 17:58
Re: Укргазбанк
svmasha30, у каждого банка всё по разному. В одном банке могут сделать это и менеджеры в отделении, в другом техотдел удалённо...
В данному случае клиенту необходимо обратится в отделение и там подать письменное обращение, чтобы перенастроили профиль.
Додано: Сер 04 січ, 2023 10:39
Додано: Суб 07 січ, 2023 11:41
Навіяло з Альфи... У мене в Газбанку була віртуальна валютна картка якою я не користувався жодного разу, і її через деякий час без попередження закрили під час війни.
Це нормальна практика?
Додано: Суб 07 січ, 2023 11:47
Re: Укргазбанк
Так.
Додано: Суб 07 січ, 2023 12:01
Додано: Суб 07 січ, 2023 12:30
Там у банках iснують два типи KPI - у одного пiдроздiлу кiлькiсть емiтованих карток, а у iншого кiлькiсть активних карток (тобто карток протягом року по яким була хоча б одна "клiєнтська" операцiя). От в залежностi вiд того у якого з пiдроздiлу зараз "критичнi днi" - банк або масово починає закривати картки, або нав'язувати клiєнтам непотрiбнi картки, або обзвонювати клiєнтiв з пропозицiями зробити у найближчi днi хоч якусь видаткову операцiю. Якраз на днях телефонували з цього приводу глибоко-поличнi #лайно та пумба та анонсувала закриття "карток без руху" - "Алла на прiзвисько Сенс".
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