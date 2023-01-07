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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 січ, 2023 12:41
Та я так дивлюся, все робиться шоби відібрати у банки шеврон системноважливого: і пишні комірні під виглядом захмарного штрафу, і сплячи рахунки, а потім розформування страхдепо під кредитки... І стане звичайна банка типу Цигана або Скунса. Ота синя назва вже підходить
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