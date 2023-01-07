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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 січ, 2023 12:41
Востаннє редагувалось Amethyst
в Суб 07 січ, 2023 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 13:02
sergia написав:
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дивно, раніше жалілися, що вже закриті картки за терміном дії все одно світилися як діючі
кнопка "заблокувати карту" в додатку вирішує цю проблему
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Додано: Суб 07 січ, 2023 13:05
Ця тема Газюків
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Додано: Суб 07 січ, 2023 13:24
sergia
, та шото мишка клюкавить -- не те посилання клікнула
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