RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
31%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
31%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
15%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 12:41

:arrow: viewtopic.php?p=5526805#p5526805
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 07 січ, 2023 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3460
З нами з: 05.05.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
8
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 13:02

  sergia написав:,
дивно, раніше жалілися, що вже закриті картки за терміном дії все одно світилися як діючі :mrgreen:

кнопка "заблокувати карту" в додатку вирішує цю проблему
J
 
Повідомлень: 5572
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 13:05

  Amethyst написав:Та я так дивлюся, все робиться шоби відібрати у банки шеврон системноважливого: і пишні комірні під виглядом захмарного штрафу, і сплячи рахунки, а потім розформування страхдепо під кредитки... І стане звичайна банка типу Цигана або Скунса. Ота синя назва вже підходить :mrgreen: :mrgreen:

Ця тема Газюків :D
sergia
 
Повідомлень: 527
З нами з: 14.12.20
Подякував: 110 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 13:24

sergia, та шото мишка клюкавить -- не те посилання клікнула :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3460
З нами з: 05.05.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
1
8
  #<1 ... 77787980
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, kostya77, lloydbanksua і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3493)
07.01.2023 14:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.