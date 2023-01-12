|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 січ, 2023 12:41
Востаннє редагувалось Amethyst
в Суб 07 січ, 2023 13:23, всього редагувалось 1 раз.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3478
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 224 раз.
- Подякували: 648 раз.
-
- Профіль
-
1
8
Додано: Суб 07 січ, 2023 13:02
sergia написав:
,
дивно, раніше жалілися, що вже закриті картки за терміном дії все одно світилися як діючі
кнопка "заблокувати карту" в додатку вирішує цю проблему
-
J
-
-
- Повідомлень: 5588
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 січ, 2023 13:05
Ця тема Газюків
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 07 січ, 2023 13:24
sergia
, та шото мишка клюкавить -- не те посилання клікнула
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3478
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 224 раз.
- Подякували: 648 раз.
-
- Профіль
-
1
8
Додано: Чет 12 січ, 2023 09:56
Якщо потягнути ПроЗапасом з карти іншого банку и одразу відкрити депо овера не буде?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2883
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 січ, 2023 11:15
novichok написав:
Якщо потягнути ПроЗапасом з карти іншого банку и одразу відкрити депо овера не буде?
Ні
-
Sergion
-
-
- Повідомлень: 618
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: isen
і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|