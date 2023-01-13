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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
29%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 12:41

:arrow: viewtopic.php?p=5526805#p5526805
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 07 січ, 2023 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 13:02

  sergia написав:,
дивно, раніше жалілися, що вже закриті картки за терміном дії все одно світилися як діючі :mrgreen:

кнопка "заблокувати карту" в додатку вирішує цю проблему
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 13:05

  Amethyst написав:Та я так дивлюся, все робиться шоби відібрати у банки шеврон системноважливого: і пишні комірні під виглядом захмарного штрафу, і сплячи рахунки, а потім розформування страхдепо під кредитки... І стане звичайна банка типу Цигана або Скунса. Ота синя назва вже підходить :mrgreen: :mrgreen:

Ця тема Газюків :D
sergia
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 13:24

sergia, та шото мишка клюкавить -- не те посилання клікнула :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 09:56

Якщо потягнути ПроЗапасом з карти іншого банку и одразу відкрити депо овера не буде?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:15

  novichok написав:Якщо потягнути ПроЗапасом з карти іншого банку и одразу відкрити депо овера не буде?

Ні
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:09

Re: Укргазбанк

Добрий день! Яким чином переоформити депозит, який отримає по спадщині літня людина, якщо сума депозиту більше 100 тисяч гривень? Банк каже, що потрібно буде спадкоємцю приїздити в банк, щоб отримати 100 000 у касі і далі робіть з грошима що завгодно. А переоформити всю суму депозиту на депозит спадкоємця банк відмовляється. А літня людина вже майже не виходить з дому...Чи є якійсь інший шлях це вирішити?
Charter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:17

  Charter написав:Добрий день! Яким чином переоформити депозит, який отримає по спадщині літня людина, якщо сума депозиту більше 100 тисяч гривень? Банк каже, що потрібно буде спадкоємцю приїздити в банк, щоб отримати 100 000 у касі і далі робіть з грошима що завгодно. А переоформити всю суму депозиту на депозит спадкоємця банк відмовляється. А літня людина вже майже не виходить з дому...Чи є якійсь інший шлях це вирішити?

Краще вже оформлювати депозит на спадкоємця цієї літньої людини. Крім того якщо ця людина отримує субсидію, то її позбавлять її за оформлення такого депозиту на себе.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:13

  lara_08 написав: Краще вже оформлювати депозит на спадкоємця цієї літньої людини. Крім того якщо ця людина отримує субсидію, то її позбавлять її за оформлення такого депозиту на себе.

Так ще немає спадкоємця, людина ж ще жива...
Charter
 
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