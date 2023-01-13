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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 січ, 2023 12:41
Востаннє редагувалось Amethyst
в Суб 07 січ, 2023 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Amethyst
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Додано: Суб 07 січ, 2023 13:02
sergia написав:
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дивно, раніше жалілися, що вже закриті картки за терміном дії все одно світилися як діючі
кнопка "заблокувати карту" в додатку вирішує цю проблему
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Додано: Суб 07 січ, 2023 13:05
Ця тема Газюків
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sergia
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Додано: Суб 07 січ, 2023 13:24
sergia
, та шото мишка клюкавить -- не те посилання клікнула
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Amethyst
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Додано: Чет 12 січ, 2023 09:56
Якщо потягнути ПроЗапасом з карти іншого банку и одразу відкрити депо овера не буде?
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novichok
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Додано: Чет 12 січ, 2023 11:15
novichok написав:
Якщо потягнути ПроЗапасом з карти іншого банку и одразу відкрити депо овера не буде?
Ні
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Sergion
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:09
Добрий день! Яким чином переоформити депозит, який отримає по спадщині літня людина, якщо сума депозиту більше 100 тисяч гривень? Банк каже, що потрібно буде спадкоємцю приїздити в банк, щоб отримати 100 000 у касі і далі робіть з грошима що завгодно. А переоформити всю суму депозиту на депозит спадкоємця банк відмовляється. А літня людина вже майже не виходить з дому...Чи є якійсь інший шлях це вирішити?
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Charter
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:17
Charter написав:
Добрий день! Яким чином переоформити депозит, який отримає по спадщині літня людина, якщо сума депозиту більше 100 тисяч гривень? Банк каже, що потрібно буде спадкоємцю приїздити в банк, щоб отримати 100 000 у касі і далі робіть з грошима що завгодно. А переоформити всю суму депозиту на депозит спадкоємця банк відмовляється. А літня людина вже майже не виходить з дому...Чи є якійсь інший шлях це вирішити?
Краще вже оформлювати депозит на спадкоємця цієї літньої людини. Крім того якщо ця людина отримує субсидію, то її позбавлять її за оформлення такого депозиту на себе.
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lara_08
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:13
lara_08 написав:
Краще вже оформлювати депозит на спадкоємця цієї літньої людини. Крім того якщо ця людина отримує субсидію, то її позбавлять її за оформлення такого депозиту на себе.
Так ще немає спадкоємця, людина ж ще жива...
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Charter
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