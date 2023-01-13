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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:26
Charter написав: lara_08 написав:
Краще вже оформлювати депозит на спадкоємця цієї літньої людини. Крім того якщо ця людина отримує субсидію, то її позбавлять її за оформлення такого депозиту на себе.
Так ще немає спадкоємця, людина ж ще жива...
можна взагалі відмовитися від спадщини на користь інших спадк-в або оформити довідку... все у нотаріуса.
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