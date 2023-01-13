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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
29%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
21%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:26

  Charter написав:
  lara_08 написав: Краще вже оформлювати депозит на спадкоємця цієї літньої людини. Крім того якщо ця людина отримує субсидію, то її позбавлять її за оформлення такого депозиту на себе.

Так ще немає спадкоємця, людина ж ще жива...
можна взагалі відмовитися від спадщини на користь інших спадк-в або оформити довідку... все у нотаріуса.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:44

Re: Укргазбанк

  Amethyst написав:можна взагалі відмовитися від спадщини на користь інших спадк-в або оформити довідку.

Можна але 10 місяців назад все уже було оформлено у нотаріуса і зараз спадщина ( згідно законів України) вступає у силу. Всі гроші повинна отримати літня людина. Чи є якісь поради по цій конкретній ситуації?
Charter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:15

Re: Укргазбанк

Довіреність з виїздом нотаріуса
Amethyst
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  #<1 ... 78798081
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