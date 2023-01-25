можна взагалі відмовитися від спадщини на користь інших спадк-в або оформити довідку... все у нотаріуса.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:26
можна взагалі відмовитися від спадщини на користь інших спадк-в або оформити довідку... все у нотаріуса.
Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:44
Re: Укргазбанк
Можна але 10 місяців назад все уже було оформлено у нотаріуса і зараз спадщина ( згідно законів України) вступає у силу. Всі гроші повинна отримати літня людина. Чи є якісь поради по цій конкретній ситуації?
Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:15
Re: Укргазбанк
Довіреність з виїздом нотаріуса
Додано: Вів 17 січ, 2023 18:20
Re: Укргазбанк
Підкажіть, чи продовжив банк автоматично термін дії карток?
Додано: Сер 25 січ, 2023 14:41
Re: Укргазбанк
Доброго! а как дела в этом банке с финмоном? сегодня мой знакомый был (клуб депо 100к) ему сказали что по достижению общего поступления 400к запросят документы и уточнили что не за месяц, а общего, бред какой то
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