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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

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Укргазбанк 3.5 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
27%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
4
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 15:26

  Charter написав:
  lara_08 написав: Краще вже оформлювати депозит на спадкоємця цієї літньої людини. Крім того якщо ця людина отримує субсидію, то її позбавлять її за оформлення такого депозиту на себе.

Так ще немає спадкоємця, людина ж ще жива...
можна взагалі відмовитися від спадщини на користь інших спадк-в або оформити довідку... все у нотаріуса.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 16:44

Re: Укргазбанк

  Amethyst написав:можна взагалі відмовитися від спадщини на користь інших спадк-в або оформити довідку.

Можна але 10 місяців назад все уже було оформлено у нотаріуса і зараз спадщина ( згідно законів України) вступає у силу. Всі гроші повинна отримати літня людина. Чи є якісь поради по цій конкретній ситуації?
Charter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 17:15

Re: Укргазбанк

Довіреність з виїздом нотаріуса
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 18:20

Re: Укргазбанк

Підкажіть, чи продовжив банк автоматично термін дії карток?
Scholar
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:41

Re: Укргазбанк

Доброго! а как дела в этом банке с финмоном? сегодня мой знакомый был (клуб депо 100к) ему сказали что по достижению общего поступления 400к запросят документы и уточнили что не за месяц, а общего, бред какой то
nnallex
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:12

  nnallex написав:Доброго! а как дела в этом банке с финмоном? сегодня мой знакомый был (клуб депо 100к) ему сказали что по достижению общего поступления 400к запросят документы и уточнили что не за месяц, а общего, бред какой то


  nnallex написав: бред какой то
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 13:56

  nnallex написав:Доброго! а как дела в этом банке с финмоном? сегодня мой знакомый был (клуб депо 100к) ему сказали что по достижению общего поступления 400к запросят документы и уточнили что не за месяц, а общего, бред какой то


обманули Вас про общее!
За месяц да, да и то не факт
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 19:25

Який же недолугий цей банк.... відправив СЕПом платіж, зазвичай всі таки перекази зараховувалися день у день (моно, пумб, приват, кредо, сенс, ...) а оцей каліко до сих пір обробляє переказ... я вже забув коли таке бачив, але дякую укргазбанк за нагадування що не всі банкі однакові... сеп в них 24/7 обробляється - в це вірить оператор у чаті... але практика показує інше
DmitryZP
 
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