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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 10:54

guntherhouse777 мені вже його продиктувати :)
оце сервіс... якесь минуле сторіччя...
у додатку не все світить, але кошти зараховує кудись ще
у чаті ніхто про це не в курсі, тільки і знають про 24/7
тільки на гарячій лінії "побачили" кошти :)

давно не стикався з таким у банках

подарував 50 грн банку за відсутність коректної інформації у додатку та на сайті, що поробиш... переказував тестові 10к грн
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:12

DmitryZP,
И так, на всякий: между своими счетами тоже не бесплатно)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 11:54

guntherhouse777

перекинули без комісу

отаке лайно в них вісить до сих пір на сайті:

Отримувач: [ПІБ Клієнта]
МФО Банку: 320478
Банк: АБ «УКРГАЗБАНК»
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: [ІПН отримувача]
Рахунок для поповнення: 2620XXXXXXXXXX
Призначення платежу: "[Мета переказу] для зарахування на рахунок № 2620XXXXXXXXXX.XXXXXX.980* [повний номер субрахунку отримувача], [ПІБ отримувача]"
*у разі відсутності у платіжному документі повного номеру субрахунку отримувача та наявності у клієнта декілька відкритих Субрахунків, Банк зараховує кошти у черговості, вказаній у Правилах відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками АБ "УКРГАЗБАНК"


https://ukrgasbank.com/card_and_current_accounts/cards/

пазоріще!

тобто з моменту переходу на ібан вони не спромоглися виправити інформацію на сайті

PS. ще б у призначенні додали "вельмишановний банку!"
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 12:54

  guntherhouse777 написав:
  DmitryZP написав:взяв у додатку до карткового рахунку iban але як з"ясувалося кошти зарахувалися на інший рахунок, який я у додатку не бачу.... типу в них один ібан підв"язаний до декількох рахунків... але в додатку вони про це не кажуть

зарахували кошти на рахунок до якого вже закрита картка, зняли коміс 0.5% за те що там пакет економ, а не прозапас

оце б.. сервіс - у додатку світять айбан але кошти потрапляють на інший рахунок

В бумажном договоре нужного прозапаса найдите Субрахунок 2620...980, укажите его в назначении Платежа-и попадете, куда целились


той секретний субрахунок можна побачити у виписці, яку на диво вміє формувати додаток...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:16

DmitryZP
Багато раз на цій гілці писали про особливості Укргазу з цими субрахунками.
Ви підзабули чи не звернули увагу.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 13:38

lara_08 не знав що перед тим як робити переказ за ібан потрібно перечитати форум ( вибачайте

я звик що у додатку обираєш опцію "реквізити" і отримуєш всі потрібні дані

а тут виявляється є ще банки які до цього не дійшли...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 14:44

DmitryZP
Вам би Alien міг би багато чого ще написати на цю тему, але мабуть немає натхнення чи вибірково пише.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:27

Побачив, що можна вимкнути пролангацію в додатку. це працює, вже не потрібно телефонувати горячці?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 18:48

  novichok написав:Побачив, що можна вимкнути пролангацію в додатку. це працює, вже не потрібно телефонувати горячці?

В мене спрацювало. Відмінив десь за 2..3 дн після відкриття депо.
Amethyst
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