guntherhouse777 мені вже його продиктувати оце сервіс... якесь минуле сторіччя... у додатку не все світить, але кошти зараховує кудись ще у чаті ніхто про це не в курсі, тільки і знають про 24/7 тільки на гарячій лінії "побачили" кошти
давно не стикався з таким у банках
подарував 50 грн банку за відсутність коректної інформації у додатку та на сайті, що поробиш... переказував тестові 10к грн
Отримувач: [ПІБ Клієнта] МФО Банку: 320478 Банк: АБ «УКРГАЗБАНК» Реєстраційний номер облікової картки платника податків: [ІПН отримувача] Рахунок для поповнення: 2620XXXXXXXXXX Призначення платежу: "[Мета переказу] для зарахування на рахунок № 2620XXXXXXXXXX.XXXXXX.980* [повний номер субрахунку отримувача], [ПІБ отримувача]" *у разі відсутності у платіжному документі повного номеру субрахунку отримувача та наявності у клієнта декілька відкритих Субрахунків, Банк зараховує кошти у черговості, вказаній у Правилах відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками АБ "УКРГАЗБАНК"
DmitryZP написав:взяв у додатку до карткового рахунку iban але як з"ясувалося кошти зарахувалися на інший рахунок, який я у додатку не бачу.... типу в них один ібан підв"язаний до декількох рахунків... але в додатку вони про це не кажуть
зарахували кошти на рахунок до якого вже закрита картка, зняли коміс 0.5% за те що там пакет економ, а не прозапас
оце б.. сервіс - у додатку світять айбан але кошти потрапляють на інший рахунок
В бумажном договоре нужного прозапаса найдите Субрахунок 2620...980, укажите его в назначении Платежа-и попадете, куда целились
той секретний субрахунок можна побачити у виписці, яку на диво вміє формувати додаток...