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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:32

  novichok написав:Побачив, що можна вимкнути пролангацію в додатку. це працює, вже не потрібно телефонувати горячці?
з жовтня працює
flysoulfly
 
Повідомлень: 1391
З нами з: 13.01.09
Подякував: 577 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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  #<1 ... 80818283
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