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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лют, 2023 23:32
novichok написав:
Побачив, що можна вимкнути пролангацію в додатку. це працює, вже не потрібно телефонувати горячці?
з жовтня працює
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