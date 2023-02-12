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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 23:32

  novichok написав:Побачив, що можна вимкнути пролангацію в додатку. це працює, вже не потрібно телефонувати горячці?
з жовтня працює
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 09:40

картой PROзапас вообще можно пользоваться для оперативной гривны?
Дают 10% на остаток безусловно или есть подводные камни?
и выход, я смотрю, с комисами?
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 09:45

  emeta написав:картой PROзапас вообще можно пользоваться для оперативной гривны?
Дают 10% на остаток безусловно или есть подводные камни?
и выход, я смотрю, с комисами?

10% на сумму минимального остатка за месяц, то что снималось или добавлялось 5%
vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 10:14

  emeta написав:картой PROзапас вообще можно пользоваться для оперативной гривны?
Дают 10% на остаток безусловно или есть подводные камни?
и выход, я смотрю, с комисами?

+ Выход платный.
lloydbanksua
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Укргазбанк (824)
12.02.2023 10:14
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