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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лют, 2023 23:32
novichok написав:
Побачив, що можна вимкнути пролангацію в додатку. це працює, вже не потрібно телефонувати горячці?
з жовтня працює
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Додано: Нед 12 лют, 2023 09:40
картой PROзапас вообще можно пользоваться для оперативной гривны?
Дают 10% на остаток безусловно или есть подводные камни?
и выход, я смотрю, с комисами?
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emeta
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Додано: Нед 12 лют, 2023 09:45
emeta написав:
картой PROзапас вообще можно пользоваться для оперативной гривны?
Дают 10% на остаток безусловно или есть подводные камни?
и выход, я смотрю, с комисами?
10% на сумму минимального остатка за месяц, то что снималось или добавлялось 5%
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:14
emeta написав:
картой PROзапас вообще можно пользоваться для оперативной гривны?
Дают 10% на остаток безусловно или есть подводные камни?
и выход, я смотрю, с комисами?
+ Выход платный.
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