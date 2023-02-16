Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лют, 2023 23:32
novichok написав:
Побачив, що можна вимкнути пролангацію в додатку. це працює, вже не потрібно телефонувати горячці?
з жовтня працює
flysoulfly
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Додано: Нед 12 лют, 2023 09:40
картой PROзапас вообще можно пользоваться для оперативной гривны?
Дают 10% на остаток безусловно или есть подводные камни? и выход, я смотрю, с комисами?
emeta
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Додано: Нед 12 лют, 2023 09:45
emeta написав:
картой PROзапас вообще можно пользоваться для оперативной гривны?
Дают 10% на остаток безусловно или есть подводные камни?
и выход, я смотрю, с комисами?
10% на сумму минимального остатка за месяц, то что снималось или добавлялось 5%
vollena71
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:14
emeta написав:
картой PROзапас вообще можно пользоваться для оперативной гривны?
Дают 10% на остаток безусловно или есть подводные камни?
и выход, я смотрю, с комисами?
+ Выход платный.
lloydbanksua
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:20
Ясно , тогда уж лучше Спорт рюкзак или заначка Изина
emeta
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Додано: Нед 12 лют, 2023 10:26
emeta написав:
Ясно , тогда уж лучше Спорт рюкзак или заначка Изина
Спорт там лимиты в мес. с карты на карту.
У Изи проще
Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 12 лют, 2023 11:00
Игорь Алексеевич написав: emeta написав:
Ясно , тогда уж лучше Спорт рюкзак или заначка Изина
Спорт там лимиты в мес. с карты на карту.
У Изи проще
У Изи тоже лимиты.
Кащей
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Додано: Чет 16 лют, 2023 21:40
Банк газонув по депо-ставках:
Укргазбанк зробив більш значне підвищення. Так банк додав за 4 в.п. на вклади у гривні на 9 та 12 міс, довівши їх дохідність до 18% річних. Трохи менше підвищилася дохідність вкладів на 3 місяці (+3 в.п.) та 6 місяців (3,5 в.п.).
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-150223/
Ой+
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