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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

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Укргазбанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:55

  Monk23 написав:Друзья, кто пополнял гривневую карту Моно через Укргазбанк, как оно прошло? Моно прислал, что вроде без комисса. Газ тут рядом у меня, удобно, но обхожу его стороной всегда по понятным причинам. Важно, чтоб сразу все было, а то кредитки нужно загасить.

сразу
J
 
Повідомлень: 5738
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:05

Укргаз бере свій коміс - 5 грв.
Metelyk
 
Повідомлень: 16
З нами з: 25.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:17

  Metelyk написав:Укргаз бере свій коміс - 5 грв.

Спс. Так и знал, что нужно тут спросить. Голова отказывалась принимать тот факт, что можно так просто прийти в Укргаз и нормально провести операцию.
Monk23
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Повідомлень: 241
З нами з: 11.07.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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  #<1 ... 81828384
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