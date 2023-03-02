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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 11:55
Monk23 написав:
Друзья, кто пополнял гривневую карту Моно через Укргазбанк, как оно прошло? Моно прислал, что вроде без комисса. Газ тут рядом у меня, удобно, но обхожу его стороной всегда по понятным причинам. Важно, чтоб сразу все было, а то кредитки нужно загасить.
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:05
Укргаз бере свій коміс - 5 грв.
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Metelyk
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:17
Metelyk написав:
Укргаз бере свій коміс - 5 грв.
Спс. Так и знал, что нужно тут спросить. Голова отказывалась принимать тот факт, что можно так просто прийти в Укргаз и нормально провести операцию.
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Monk23
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Додано: Чет 02 бер, 2023 11:18
Здесь реально получить кредлимит?
Есть смысл АТБ карту открывать вообще..
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emeta
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