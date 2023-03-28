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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 11:55
Monk23 написав:
Друзья, кто пополнял гривневую карту Моно через Укргазбанк, как оно прошло? Моно прислал, что вроде без комисса. Газ тут рядом у меня, удобно, но обхожу его стороной всегда по понятным причинам. Важно, чтоб сразу все было, а то кредитки нужно загасить.
сразу
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:05
Укргаз бере свій коміс - 5 грв.
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Metelyk
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Додано: Пон 27 лют, 2023 12:17
Metelyk написав:
Укргаз бере свій коміс - 5 грв.
Спс. Так и знал, что нужно тут спросить. Голова отказывалась принимать тот факт, что можно так просто прийти в Укргаз и нормально провести операцию.
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Monk23
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Додано: Чет 02 бер, 2023 11:18
Здесь реально получить кредлимит?
Есть смысл АТБ карту открывать вообще..
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emeta
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Додано: Сер 22 бер, 2023 19:15
emeta написав:
Здесь реально получить кредлимит?
Есть смысл АТБ карту открывать вообще..
Как в Авале приблизительно
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Helicopter11
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Додано: Сер 22 бер, 2023 22:04
Monk23 написав:
Друзья, кто пополнял гривневую карту Моно через Укргазбанк, как оно прошло? Моно прислал, что вроде без комисса. Газ тут рядом у меня, удобно, но обхожу его стороной всегда по понятным причинам. Важно, чтоб сразу все было, а то кредитки нужно загасить.
Налом пополнение без комисии. За безнал речи не шло.
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Bosstone
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Додано: Чет 23 бер, 2023 16:52
Bosstone написав:
Налом пополнение без комисии. За безнал речи не шло.
Газмяс обклався комісами з різих боків. Відкривав під депо колись бомж-економ і просив картку по якій входи-виходи без комісу. Сьогодні поповнив готівкою через касу і до свого здивування побачив меншу суму на рахунку ніж вносив. Виясняю через горячку, побрили на 0,5% від пристойної суми. Тарифи не вивчав, але усно питався і на тобі сюрприз. І що цікаво, цієї комісії ніде у виписці чи в квитанції не спостерігається - просто заходить менша сума.
Взагалі держбанки на рідкість паскудно, приватні не дуже надійні, а % по депо і т.д. в цілому відстають від інфляції. Питання не те щоб примножити, а хоча би зберегти з банками не вирішиш.
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Ой+
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Додано: Вів 28 бер, 2023 06:15
Ой+ написав: Bosstone написав:
Налом пополнение без комисии. За безнал речи не шло.
Газмяс обклався комісами з різих боків. Відкривав під депо колись бомж-економ і просив картку по якій входи-виходи без комісу. Сьогодні поповнив готівкою через касу і до свого здивування побачив меншу суму на рахунку ніж вносив. Виясняю через горячку, побрили на 0,5% від пристойної суми. Тарифи не вивчав, але усно питався і на тобі сюрприз. І що цікаво, цієї комісії ніде у виписці чи в квитанції не спостерігається - просто заходить менша сума.
Взагалі держбанки на рідкість паскудно, приватні не дуже надійні, а % по депо і т.д. в цілому відстають від інфляції. Питання не те щоб примножити, а хоча би зберегти з банками не вирішиш.
Тримати гривню в Газмясі стає дурним тоном. Але поповнювати, якщо що, треба через Прозапаси, а не через Економ. Колись мені поряд з моїми Прозапасами (їх багато) втюхали одну Економку, потім довелось спеціально закривати...
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Искатель
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