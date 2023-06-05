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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 85868788

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Укргазбанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 04 тра, 2023 13:20

  Boundless написав:Шановні колеги, підкажіть яку гривневу карту тут можна відкрити з безкоштовним (умовно безкоштовним) виходом по СЕП і без щомісячної абонплати
відкриття депозит 7 днів,картка під депозит та картка прозапас
sens
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Повідомлення Додано: Нед 07 тра, 2023 17:21

Хтось купував у Дії ОВДП через укргаз? Як враження?
Я вже декілька разів намагався придбати - нічого не виходить - не проходить платіж за придбані папери з Прозапасу.
Може хтось стикався з такою ситуацією?
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 тра, 2023 20:28

asti
Через Дію тричі з Прозапасу. Жодних проблем. Процедура не більше декількох хвилин.
Помилку якусь Укргаз пише обов`язково ж. Можливо, ліміти не виставили достатні?
svmasha30
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Повідомлення Додано: Нед 07 тра, 2023 23:31

Re: Укргазбанк

  asti написав:Я вже декілька разів намагався придбати - нічого не виходить...
Колись намагався і не вдалося. Банк заявку приймав, але потім скасовував. Контакт-центр банку не допоміг.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 09 тра, 2023 08:11

  asti написав:Хтось купував у Дії ОВДП через укргаз? Як враження?
Я вже декілька разів намагався придбати - нічого не виходить - не проходить платіж за придбані папери з Прозапасу.
Може хтось стикався з такою ситуацією?

Купував в січні. З щоквартальною виплатою. Успішно, але то була 1 акція. Тестова купівля.
Виплата один раз вже була успішна.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 тра, 2023 14:49

Застосунок Укргазбанку йок? Пише "немає інтернет з'єднання".... бреше, бо тільки їхня поробка не працює...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 тра, 2023 14:52

Re: Укргазбанк

Аналогічно, не дивуйтеся
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 тра, 2023 15:00

Вони оновили застосунок, потрібно руцями зробити це бо та поробка на колінці і це дуже складно зробити такий застосунок який би працював нормально, нагадував що вийшла нова версія і потрібно оновитися...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 08:33

Re: Укргазбанк

а какие сейчас у них тарифы переводов на европейскую карту? чет не найду на сайте
nekefer
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