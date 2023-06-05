відкриття депозит 7 днів,картка під депозит та картка прозапас
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 тра, 2023 13:20
Додано: Нед 07 тра, 2023 17:21
Хтось купував у Дії ОВДП через укргаз? Як враження?
Я вже декілька разів намагався придбати - нічого не виходить - не проходить платіж за придбані папери з Прозапасу.
Може хтось стикався з такою ситуацією?
Додано: Нед 07 тра, 2023 20:28
asti
Через Дію тричі з Прозапасу. Жодних проблем. Процедура не більше декількох хвилин.
Помилку якусь Укргаз пише обов`язково ж. Можливо, ліміти не виставили достатні?
Додано: Нед 07 тра, 2023 23:31
Re: Укргазбанк
Додано: Вів 09 тра, 2023 08:11
Купував в січні. З щоквартальною виплатою. Успішно, але то була 1 акція. Тестова купівля.
Виплата один раз вже була успішна.
Додано: Вів 30 тра, 2023 14:49
Застосунок Укргазбанку йок? Пише "немає інтернет з'єднання".... бреше, бо тільки їхня поробка не працює...
Додано: Вів 30 тра, 2023 14:52
Re: Укргазбанк
Аналогічно, не дивуйтеся
Додано: Вів 30 тра, 2023 15:00
Вони оновили застосунок, потрібно руцями зробити це бо та поробка на колінці і це дуже складно зробити такий застосунок який би працював нормально, нагадував що вийшла нова версія і потрібно оновитися...
Додано: Пон 05 чер, 2023 08:33
Re: Укргазбанк
а какие сейчас у них тарифы переводов на европейскую карту? чет не найду на сайте
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