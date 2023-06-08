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Обслуговування в українських
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:25

  sens написав:В гривнях на три місяці вклад під 17.2%. на літо дуже впевнено. Поки курс донизу

Та краще у Д̶р̶а̶г̶о̶н̶К̶е̶п̶і̶т̶а̶л у Юнекс під 20% на 3 міс, або Авансовий під 19.5%
Amethyst
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  #<1 ... 86878889
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