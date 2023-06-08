|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 чер, 2023 13:25
sens написав:
В гривнях на три місяці вклад під 17.2%. на літо дуже впевнено. Поки курс донизу
Та краще у Д̶р̶а̶г̶о̶н̶К̶е̶п̶і̶т̶а̶л у Юнекс під 20% на 3 міс, або Авансовий під 19.5%
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4189
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему