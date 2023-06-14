Та краще у Д̶р̶а̶г̶о̶н̶К̶е̶п̶і̶т̶а̶л у Юнекс під 20% на 3 міс, або Авансовий під 19.5%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 чер, 2023 13:25
Додано: Чет 08 чер, 2023 17:26
Додано: Сер 14 чер, 2023 09:06
Re: Укргазбанк
Не рекомендую переказувати з єврової карти МастерКард.
Буде конвертація €->$->€.
В результаті втрата >2%.
Кажуть, що з Візи нормально заходить, але віртуалки лише МС.
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Я так розумію, що з Прозапаса не вийти ніяк без комісій?
Ні потягнути, ні СЕПом відпривити?
Додано: Сер 14 чер, 2023 09:53
Re: Укргазбанк
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