RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укргазбанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 13:25

  sens написав:В гривнях на три місяці вклад під 17.2%. на літо дуже впевнено. Поки курс донизу

Та краще у Д̶р̶а̶г̶о̶н̶К̶е̶п̶і̶т̶а̶л у Юнекс під 20% на 3 міс, або Авансовий під 19.5%
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 05.05.21
Подякував: 302 раз.
Подякували: 764 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 17:26

  Amethyst написав:
  sens написав:В гривнях на три місяці вклад під 17.2%. на літо дуже впевнено. Поки курс донизу

Та краще у Д̶р̶а̶г̶о̶н̶К̶е̶п̶і̶т̶а̶л у Юнекс під 20% на 3 міс, або Авансовий під 19.5%

Щось забагато вже по юнекс, кредит-дніпро,убрр,УБІБ, укркапітал,коміндбанк
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13450
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:06

Re: Укргазбанк

  nekefer написав:а какие сейчас у них тарифы переводов на европейскую карту? чет не найду на сайте

Не рекомендую переказувати з єврової карти МастерКард.
Буде конвертація €->$->€.
В результаті втрата >2%.
Кажуть, що з Візи нормально заходить, але віртуалки лише МС.
-----------
Я так розумію, що з Прозапаса не вийти ніяк без комісій?
Ні потягнути, ні СЕПом відпривити?
undeadserf
 
Повідомлень: 72
З нами з: 08.09.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 09:53

Re: Укргазбанк

  undeadserf написав:Я так розумію, що з Прозапаса не вийти ніяк без комісій?
Ні.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5415
З нами з: 08.03.18
Подякував: 523 раз.
Подякували: 1001 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 11:19

  Howl написав:
  undeadserf написав:Я так розумію, що з Прозапаса не вийти ніяк без комісій?
Ні.

Через 7 днів безкоштовно
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13450
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 11:26

Re: Укргазбанк

  sens написав:Через 7 днів безкоштовно

Це далеко не найзручніша можливість, враховуючи, що вихід без втрат можливий лише у певні дати з очікуванням в декілька місяців між ними. Для практичних цілей безкоммісійного виходу фактично немає.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3693
З нами з: 31.07.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 11:49

  ingtrans написав:
  sens написав:Через 7 днів безкоштовно

Це далеко не найзручніша можливість, враховуючи, що вихід без втрат можливий лише у певні дати з очікуванням в декілька місяців між ними. Для практичних цілей безкоммісійного виходу фактично немає.

А можна докладніше про 7 днів?
IDAN
 
Повідомлень: 230
З нами з: 01.03.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:06

  IDAN написав:
  ingtrans написав:
  sens написав:Через 7 днів безкоштовно

Це далеко не найзручніша можливість, враховуючи, що вихід без втрат можливий лише у певні дати з очікуванням в декілька місяців між ними. Для практичних цілей безкоммісійного виходу фактично немає.

А можна докладніше про 7 днів?

Відкриваєте депозит на 7 днів.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13450
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:07

  ingtrans написав:
  sens написав:Через 7 днів безкоштовно

Це далеко не найзручніша можливість, враховуючи, що вихід без втрат можливий лише у певні дати з очікуванням в декілька місяців між ними. Для практичних цілей безкоммісійного виходу фактично немає.
ви тут про що? Чи треба перелогінитись під Тарас гук/влад коваль та зручно описати все в подробицях??
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13450
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:20

sens Я полдумав, що ви пишете про ОВДП з виплатою якраз через 7 днiв.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3693
З нами з: 31.07.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 86878889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Howl і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.