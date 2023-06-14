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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 чер, 2023 13:25
sens написав:
В гривнях на три місяці вклад під 17.2%. на літо дуже впевнено. Поки курс донизу
Та краще у Д̶р̶а̶г̶о̶н̶К̶е̶п̶і̶т̶а̶л у Юнекс під 20% на 3 міс, або Авансовий під 19.5%
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Amethyst
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Додано: Чет 08 чер, 2023 17:26
Amethyst написав: sens написав:
В гривнях на три місяці вклад під 17.2%. на літо дуже впевнено. Поки курс донизу
Та краще у Д̶р̶а̶г̶о̶н̶К̶е̶п̶і̶т̶а̶л у Юнекс під 20% на 3 міс, або Авансовий під 19.5%
Щось забагато вже по юнекс, кредит-дніпро,убрр,УБІБ, укркапітал,коміндбанк
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sens
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Додано: Сер 14 чер, 2023 09:06
nekefer написав:
а какие сейчас у них тарифы переводов на европейскую карту? чет не найду на сайте
Не рекомендую переказувати з єврової карти МастерКард.
Буде конвертація €->$->€.
В результаті втрата >2%.
Кажуть, що з Візи нормально заходить, але віртуалки лише МС.
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Я так розумію, що з Прозапаса не вийти ніяк без комісій?
Ні потягнути, ні СЕПом відпривити?
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undeadserf
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Додано: Сер 14 чер, 2023 09:53
undeadserf написав:
Я так розумію, що з Прозапаса не вийти ніяк без комісій?
Ні.
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Howl
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Додано: Сер 14 чер, 2023 11:19
Howl написав: undeadserf написав:
Я так розумію, що з Прозапаса не вийти ніяк без комісій?
Ні.
Через 7 днів безкоштовно
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sens
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Додано: Сер 14 чер, 2023 11:26
sens написав:
Через 7 днів безкоштовно
Це далеко не найзручніша можливість, враховуючи, що вихід без втрат можливий лише у певні дати з очікуванням в декілька місяців між ними. Для практичних цілей безкоммісійного виходу фактично немає.
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ingtrans
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Додано: Сер 14 чер, 2023 11:49
ingtrans написав: sens написав:
Через 7 днів безкоштовно
Це далеко не найзручніша можливість, враховуючи, що вихід без втрат можливий лише у певні дати з очікуванням в декілька місяців між ними. Для практичних цілей безкоммісійного виходу фактично немає.
А можна докладніше про 7 днів?
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IDAN
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Додано: Сер 14 чер, 2023 12:06
IDAN написав: ingtrans написав: sens написав:
Через 7 днів безкоштовно
Це далеко не найзручніша можливість, враховуючи, що вихід без втрат можливий лише у певні дати з очікуванням в декілька місяців між ними. Для практичних цілей безкоммісійного виходу фактично немає.
А можна докладніше про 7 днів?
Відкриваєте депозит на 7 днів.
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sens
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Додано: Сер 14 чер, 2023 12:07
ingtrans написав: sens написав:
Через 7 днів безкоштовно
Це далеко не найзручніша можливість, враховуючи, що вихід без втрат можливий лише у певні дати з очікуванням в декілька місяців між ними. Для практичних цілей безкоммісійного виходу фактично немає.
ви тут про що? Чи треба перелогінитись під Тарас гук/влад коваль та зручно описати все в подробицях??
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sens
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Додано: Сер 14 чер, 2023 12:20
sens Я полдумав, що ви пишете про ОВДП з виплатою якраз через 7 днiв.
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ingtrans
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