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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

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Укргазбанк 3.3 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
6%
1
2- Погане. Некомпетентне.
25%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 12:49

  ingtrans написав:sens Я полдумав, що ви пишете про ОВДП з виплатою якраз через 7 днiв.

Хіба так можна було купити?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:09

  sens написав:
  ingtrans написав:sens Я полдумав, що ви пишете про ОВДП з виплатою якраз через 7 днiв.

Хіба так можна було купити?

Ну на даний момент можна купити.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:09

Re: Укргазбанк

  sens написав:Відкриваєте депозит на 7 днів.

Це ви про 'Прибуткову 7-ку'? Так там ставка 5%.
А мені б закинути гривню на кілька тижнів, щоб була під рукою під 10%.
Про альфу, спорт та ізі знаю, шукаю інші опції.
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 чер, 2023 13:12

  undeadserf написав:
  sens написав:Відкриваєте депозит на 7 днів.

Це ви про 'Прибуткову 7-ку'? Так там ставка 5%.
А мені б закинути гривню на кілька тижнів, щоб була під рукою під 10%.
Про альфу, спорт та ізі знаю, шукаю інші опції.

ПУМБ - спокойный 10%
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 20:09

Игорь Алексеевич Часткове зняття коштів Не передбачено
keep
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 20:11

  keep написав:Игорь Алексеевич Часткове зняття коштів Не передбачено

Не складно відкрити більше одного депозиту.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 20:25

  keep написав:Часткове зняття коштів Не передбачено
Знiмайте все та вiдкривайте новий депо на меншу суму, iзi 😁
>>> див.тут
FinTech
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  #<1 ... 87888990
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