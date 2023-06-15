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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 чер, 2023 12:49
ingtrans написав:sens
Я полдумав, що ви пишете про ОВДП з виплатою якраз через 7 днiв.
Хіба так можна було купити?
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Додано: Сер 14 чер, 2023 13:09
sens написав: ingtrans написав:sens
Я полдумав, що ви пишете про ОВДП з виплатою якраз через 7 днiв.
Хіба так можна було купити?
Ну на даний момент можна купити.
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ingtrans
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Додано: Сер 14 чер, 2023 13:09
sens написав:
Відкриваєте депозит на 7 днів.
Це ви про 'Прибуткову 7-ку'? Так там ставка 5%.
А мені б закинути гривню на кілька тижнів, щоб була під рукою під 10%.
Про альфу, спорт та ізі знаю, шукаю інші опції.
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undeadserf
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Додано: Сер 14 чер, 2023 13:12
undeadserf написав: sens написав:
Відкриваєте депозит на 7 днів.
Це ви про 'Прибуткову 7-ку'? Так там ставка 5%.
А мені б закинути гривню на кілька тижнів, щоб була під рукою під 10%.
Про альфу, спорт та ізі знаю, шукаю інші опції.
ПУМБ - спокойный 10%
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 15 чер, 2023 20:09
Игорь Алексеевич Часткове зняття коштів Не передбачено
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keep
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Додано: Чет 15 чер, 2023 20:11
keep написав:Игорь Алексеевич
Часткове зняття коштів Не передбачено
Не складно відкрити більше одного депозиту.
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lara_08
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Додано: Чет 15 чер, 2023 20:25
keep написав:
Часткове зняття коштів Не передбачено
Знiмайте все та вiдкривайте новий депо на меншу суму, iзi 😁
>>> див.тут
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FinTech
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